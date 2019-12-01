Reconoce Unión Ganadera de Querétaro detección oportuna de gusano barrenador 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 14:31:38

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre 2025.- El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez reconoció la detención oportuna del caso de un gusano barrenador en el municipio de Ezequiel Montes, luego de la llegada de ganado proveniente del estado de Tabasco.

Explicó que desde hace seis meses se mantiene vigilancia en el ganado que llega a Querétaro, por lo que los técnicos identificaron el caso, aislaron al ejemplar y aplicaron los tratamientos correspondientes para eliminar el parásito.

“Gracias a Dios, el tema del gusano barrenador, la verdad es que estamos muy contentos. Se lo expresé al gobernador que los protocolos que veníamos haciendo desde hace seis meses funcionaron. Venía un viaje de Tabasco; cuando se iba a bajar, se revisó, se encontró en el prepucio el animal… En cuanto quiso entrar el gusano, lo atacamos y lo detuvimos”, dijo.

Reconoció el trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la SADER, el Comité Pecuario Estatal y los municipios, que han mantenido coordinación constante para prevenir la propagación de esta plaga que afecta al ganado bovino.

Asimismo, subrayó que no existe motivo de alarma, pues el caso fue controlado y el animal afectado no tuvo que ser sacrificado.

“No hay por qué ni por qué alarmarte tampoco. Es lo que tiene que entender la gente, que de alguna manera no pasa nada, siempre y cuando estés trabajando con protocolos de seguridad; tú ves el gusano, simplemente lo atacas, lo separas, le pones la ivermectina para reforzar el tema, le pones el Negazun, se cura la herida y se acabó el problema.”

Enfatizó que se continuará con las reuniones y capacitaciones permanentes en las distintas regiones ganaderas del estado para mantener la vigilancia sanitaria.

Fotografía de Gustavo Trejo