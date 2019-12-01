Reconoce SEMARNAT las buenas prácticas sustentables de la UPSRJ

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de septiembre de 2025.- La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) fue reconocida por sus buenas prácticas de sustentabilidad por del Comité Interno de Acciones en favor del Medio Ambiente y la Sustentabilidad (CIAMAS) de la Secretaría Medio del Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en la oficina de representación en el Estado de Querétaro.

Como parte de este proceso, las autoridades realizaron un recorrido en el campus universitario donde explicaron el funcionamiento e impacto de cada una de las buenas prácticas sostenibles (BPS) que, como parte del modelo de educación con el que cuenta la UPSRJ, permiten que los impactos generados por las actividades institucionales sean menores.

También se realizó un análisis de oportunidades de trabajo en conjunto para lograr que ambas instituciones generen un mejor impacto ecológico en la sociedad y en la biodiversidad queretana, para tener una mejor calidad de vida en​ torno al medio ambiente.

Además, se abordaron temas sobre las buenas prácticas en materia de agua, manejo de residuos, educación ambiental, biodiversidad, entre otros, que se desarrollan dentro de la universidad; lo cual la posiciona en el estado como una institución de educación superior que forma estudiantes en la sostenibilidad a través de la práctica diaria.