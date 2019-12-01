Reconoce Reyes Galindo la visión, el valor y la integridad del gobernador Bedolla por la reforma constitucional “No más Deuda en Michoacán”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 19:54:50
Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- “Reconozco la visión, el valor y la integridad de nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, pues esta iniciativa para frenar el endeudamiento en Michoacán, nace del compromiso y de la congruencia de quien entiende que la verdadera transformación pasa por una hacienda responsable, sana y transparente”, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza.

Además de reconocer el trabajo a favor de la gente por parte Ramírez Bedolla, el líder de la bancada del PT, destacó la congruencia democrática con la que se ha dirigido en su gobierno, porque así finalmente se ha puesto un candado definitivo a esa “herencia maldita de endeudamiento y a esa vieja política que veía en el presupuesto un botín.

“En Michoacán se acaba el modelo neoliberal de pedir prestado para robar; ahora se gobierna con honestidad para que el presupuesto llegue a todas y a todos, pero primero y por el bien de todos, primero a los pobres. Sigamos adelante honrando la confianza que el pueblo depositó en nosotros, la administración suya señor gobernador, redujo la deuda heredada y aumentó por mucho la inversión pública, y aquí también reconocemos el papel del secretario, Luis Navarro”, expresó Reyes Galindo.

Por último, hizo hincapié en que un estado con finanzas sanas es un estado fuerte y soberano; transparencia total y disciplina financiera, pues cada peso se usará para lo que fue destinado, sin hoyos negros financieros; con este hecho afirmó Michoacán le dice al país y al mundo que aquí, en esta tierra el pueblo manda y que el futuro de nuestras hijas e hijos ya no está a la venta, porque ahora se gobierna con honestidad para que el presupuesto llegue a todas y a todos, concluyó.

