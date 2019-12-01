Reconoce Raúl Morón Orozco la actuación de los elementos que atendieron los diferentes hechos violentos que se presentaron en Michoacán, tras ser abatido "El Mencho"

Reconoce Raúl Morón Orozco la actuación de los elementos que atendieron los diferentes hechos violentos que se presentaron en Michoacán, tras ser abatido "El Mencho"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:29:15
Ciudad de México, a 23 de febrero de 2026.- El senador por Morena, Raúl Morón Orozco, se pronunció a través de sus redes sociales luego de los hechos recientes en los que perdió la vida Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En su mensaje, el legislador destacó la labor de las corporaciones de seguridad y auxilio que atendieron la situación.

En su publicación, el senador expresó: “Reconozco la valentía, el profesionalismo y el compromiso con el pueblo de Michoacán mostrado el día de ayer por la Guardia Civil y los cuerpos de Protección Civil”.

Con estas palabras, Morón Orozco resaltó la actuación de los elementos que participaron en la atención de los hechos registrados en distintos puntos del estado.

Asimismo, el legislador federal dirigió un mensaje de reconocimiento a quienes trabajaron en favor de la población durante la jornada de violencia, al señalar: “Gracias por estar para la comunidad cuando más se necesitaba”. 

Finalmente, el pronunciamiento se suma a las diversas reacciones de actores políticos y autoridades tras los acontecimientos recientes en Michoacán, en los que se desplegaron operativos de seguridad para restablecer el orden y garantizar la protección de la ciudadanía.

