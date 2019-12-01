Reconoce PVEM esfuerzo del Plan Michoacán; espera resultados prontos en seguridad

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, se pronunció respecto a la situación de seguridad en la entidad, reconociendo el esfuerzo del Gobierno de la República por la puesta en marcha del Plan Michoacán, al tiempo que manifestó la expectativa ciudadana por ver resultados palpables en el corto plazo.

Núñez Aguilar destacó “la voluntad política y el despliegue de recursos que la presidenta, Claudia Sheinbaum, y su Gabinete de Seguridad han destinado a nuestro estado a través de este plan. Es una señal clara de que se ha escuchado el clamor de los michoacanos”.

No obstante, el líder ecologista fue enfático al señalar que la estrategia debe materializarse pronto en la vida diaria de las personas.

“Desde el Partido Verde no podemos ser ajenos a la realidad que se vive en las calles. Existe, y lo decimos con toda franqueza, una sensación generalizada de abandono en materia de seguridad. Las familias, los comercios y los productores del campo michoacano merecen desarrollar sus vidas en un entorno de paz y legalidad, y hoy eso no es una realidad completa”, afirmó.

El dirigente del Verde señaló que su partido mantendrá una postura de vigilancia responsable y constructiva, colaborando donde sea necesario, pero también siendo la voz crítica que exija cuentas claras.

“Nuestro llamado es respetuoso, pero firme: esperamos que en el más breve plazo las estrategias del Plan Michoacán se traduzcan en una disminución tangible de los índices delictivos, en la recuperación efectiva de los espacios públicos y, sobre todo, en que los ciudadanos volvamos a sentir la protección del Estado como una certeza y no como una promesa”, concluyó.