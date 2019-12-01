Reconoce PVEM a Sheinbaum y Ramírez Bedolla por operativo de seguridad; proponen nuevo enfoque contra el crimen

Morelia, Michoacán a 25 de febrero de 2026.– El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado emitió un posicionamiento oficial para reconocer el liderazgo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras los acontecimientos de seguridad registrados el pasado domingo 22 de febrero.

En un posicionamiento emitido por el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, la bancada verde destacó la "firme decisión" de la Presidenta Sheinbaum para fortalecer el Estado de Derecho, así como la "rápida respuesta" del Gobernador Ramírez Bedolla para coordinar a las autoridades estatales y federales, lo que permitió el retorno de la tranquilidad a la ciudadanía.

Los legisladores expresaron su amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales que participaron en el operativo que concluyó con la neutralización de uno de los líderes criminales más buscados en los últimos años.

En un mensaje de solidaridad, el PVEM lamentó profundamente la pérdida de elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. "El profundo dolor de sus familias, de sus seres queridos, de sus amigos y conocidos, también es nuestro dolor", señala el texto, añadiendo que la mejor manera de honrar su memoria es con el compromiso de fortalecer la seguridad desde el ámbito legislativo.

Más allá del reconocimiento a las acciones operativas, el Grupo Parlamentario del PVEM advirtió que "el derecho penal tradicional ya no es suficiente para enfrentar la complejidad de la delincuencia organizada".

Magaña de la Mora y los diputados de su bancada hicieron un llamado a transitar hacia un nuevo modelo jurídico que permita la disrupción total de las operaciones criminales, el desmantelamiento de las estructuras financieras de los cárteles y fortalecer la cooperación internacional y dotar de herramientas más efectivas a las instituciones.

"La seguridad y la paz solamente pueden construirse mediante una estructura normativa que apele a la sensibilidad social, a la educación y al civismo", concluye el pronunciamiento de la bancada ecologista, refrendando su compromiso de aportar desde sus responsabilidades todo lo necesario para construir la paz en Michoacán y el país.