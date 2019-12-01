Reconoce Paola Delgadillo a nuestros adultos mayores en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:36:24

Morelia, Michoacán; 05 de marzo de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa el programa “Adultos Mayores en Acción”, una estrategia que fomenta su participación activa en distintas áreas del Ayuntamiento, con el objetivo de reconocer el valor social y productivo de las personas mayores en nuestro municipio.

El envejecimiento activo, concepto promovido por organismos internacionales, plantea que las personas mayores deben contar con oportunidades para seguir participando en la vida social, económica y comunitaria, en beneficio de su autonomía y bienestar emocional.

“La experiencia también construye ciudad, porque las personas mayores no solo requieren acompañamiento, también merecen espacios donde puedan seguir aportando y siendo parte activa de la comunidad”, señaló la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

A través de este programa, hombres y mujeres mayores encuentran espacios donde pueden contribuir con su experiencia, disciplina y conocimiento, rompiendo estereotipos que los limitan únicamente a esquemas asistenciales.

Para el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, una ciudad incluyente reconoce el talento en todas las etapas de la vida, por lo que este programa forma parte de una visión integral de participación social.

Actualmente, el programa “Adultos Mayores en Acción” integra a personas mayores en diversas áreas administrativas y operativas, promoviendo vínculos intergeneracionales y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Con este programa, el DIF Morelia reafirma su compromiso con una inclusión real, donde cada etapa de la vida encuentra oportunidades para participar, fortaleciendo el tejido social y consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir.