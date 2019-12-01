Reconoce Mauricio Kuri que una estación ferroviaria de gran escala para el municipio de Querétaro podría generar complicaciones de tráfico vehicular

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 17:31:16

Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2025.- La instalación de una estación ferroviaria de gran escala en la capital podría generar complicaciones significativas en materia de tráfico vehicular, reconoció Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Aclaró que es la decisión de las ubicaciones del transporte terrestre fue meramente del Gobierno federal por lo que pidió mayor atención a las autoridades del municipio de Querétaro y de la Federación en la planeación de la obra.

“Tanto el municipio como el Estado hemos emitido dictámenes técnicos que advierten sobre la incomodidad y los problemas de movilidad que ocasionaría una estación de gran tamaño, sin embargo, el municipio está muy al pendiente para poder revisar las obras que están por iniciar”.

Esto, luego de que un grupo de ambientalistas advirtió del daño en la flora y la fauna del Parque Alcanfores que es donde se vislumbra crear una estación rápida para esta obra federal.

“Es de suma importancia proteger las zonas naturales cercanas a los acantilados por lo que nosotros estamos buscando declarar un área como reserva ecológica para dar tranquilidad a los ambientalistas y garantizar que no se toque esa parte”.

Respecto a la coordinación institucional, Kuri aclaró que la decisión final de la ubicación de la estación corresponde al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instancia que deberá evaluar los posibles daños y asegurar que el proyecto avance sin afectar al medio ambiente.

Recordó que en su momento se propuso la ubicación de la estación en la Zona Militar, cercana a la avenida 5 de Febrero.

Finalmente, destacó los beneficios de conectividad que traerá el tren, aunque insistió en que será necesario vigilar el impacto de las obras.

“Yo sí creo que el tren va a traer mucha conectividad. Nada más habrá que ver qué tanto nos golpean las obras”.