Reconoce Mauricio Kuri que Querétaro está dentro de los primeros lugares de violencia contra la mujer 

Autor:  Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:37:19
Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González reconoció que la entidad se encuentra dentro de los primeros lugares en el país de violencia hacia la mujer, por lo que se trabaja de forma coordinada con distintas infancias e instituciones para reducir y erradicar esta problemática.

Mencionó que se tienen reuniones constantes, principalmente con el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, para conocer las acciones y objetivos perfectibles para bajar los índices.

“Somos de los más altos del país por la cantidad de denuncias que hay; hoy hablé con el fiscal para ver este tema y tenemos que hacer muchas cosas”, dijo.

Puntualizo que, si bien, ya existe una fiscalía especializada para atender estos casos, es necesario contar con espacios específicos para mejorar la atención a las víctimas.

Reconoció que en su administración ha habido voluntad para erradicar la violencia de género, aunque admitió que es un reto que requiere colaboración entre sociedad civil y autoridades.

“Es un momento de reflexión, un momento de ver el reto que tenemos y me da mucha vergüenza que en la tercera década del siglo XXI sigamos teniendo una diferenciación tan grande entre mujeres y hombres”.

 

 

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
