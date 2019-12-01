Reconoce Mauricio Kuri labor de la Policía Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció la labor que la Policía Estatal luego de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el INEGI que reflejan un incremento en la percepción positiva hacia esta corporación de seguridad.

Recalcó que la labor de los elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que encabeza Iován Elías Pérez Hernández “merece” el reconocimiento, aprobación y confianza de la ciudadanía, gracias a la labor que realizan día con día.

Destacó que los elementos están debidamente preparados y comprometidos con el bienestar de los queretanos, por lo que puede entenderse la aprobación de casi el 70 por ciento con la que fueron calificados en dicha encuesta.

“De verdad se la merece la Policía Estatal, se merece que la gente confíe en ellos, es una policía bien preparada, dedicada, muy valiente, que cuida a los ciudadanos y que yo estoy muy orgulloso de la Policía del estado”, dijo.

Expresó que su gobierno continuará fortaleciendo las áreas de seguridad, tanto en equipamiento como en la mejora de condiciones laborales para los elementos, así como para el personal de la Fiscalía General del Estado.

Detalló que se han realizado cerca de mil 600 cateos en lo que va del año, lo que refleja la carga de trabajo y el compromiso del personal de investigación.

“Estamos ayudando en aumentarles el sueldo también a los investigadores. Hay que aumentar el número de fiscales; llevamos casi mil 600 cateos en lo que va del año; tienen una carga de trabajo enorme y de verdad que los queretanos tenemos que estar muy agradecidos por la Policía, por los fiscales y por la persecución del delito”.

De igual manera, adelantó que una de las prioridades de sus administración es y será la seguridad, por lo que durante el 2026 se mantendrá la inversión en este rubro.