Reconoce Mauricio Kuri esfuerzo de la Cámara de Comercio para hacer de Querétaro un referente nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:40:00
Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, participó en la sesión del Consejo de la Cámara de Comercio de Querétaro, donde resaltó que el esfuerzo cotidiano de quienes están afiliados ha sido fundamental para colocar a esta entidad como un referente en el país.

Al mismo tiempo, reiteró el compromiso de su administración de crear condiciones para que los empresarios generen riqueza, destacando los avances en seguridad y movilidad, así como otros rubros que coadyuvan a mejorar la calidad de vida de las y los queretanos.

En su oportunidad, el presidente de la Cámara de Comercio, René Jovidan Loya Poletti, expresó su reconocimiento al acompañamiento del Gobernador, el compromiso y respaldo institucional al comercio formal organizado en la entidad, lo que se traduce en crecimiento de la productividad y del empleo.

A su vez, reiteró el compromiso de sus más de cinco mil afiliados para abonar al crecimiento de la entidad y respaldar el proyecto Calidad Querétaro, impulsado desde la Sedesu.

