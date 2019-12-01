Reconoce Mauricio Kuri compromiso de las mujeres empresarias con Querétaro

Reconoce Mauricio Kuri compromiso de las mujeres empresarias con Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:31:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Al encabezar la ceremonia del XVIII Aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri destacó que México sigue siendo un país de oportunidades, y prueba de ello es el esfuerzo que realizan diariamente las integrantes del sector productivo para llevar a la entidad al siguiente nivel.

Durante el evento, Mauricio Kuri reiteró que el gobierno que encabeza está comprometido con continuar apoyándolas.

A su vez, entregó los galardones que reconocen el liderazgo y la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial, a la presidenta de dicha asociación, María Isabel Olvera, y a la empresaria María de Luz Abrego.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
CDMX desplegará 600 mujeres policías por marcha del 25N
Arrancones en Puebla terminan en tragedia; hay 2 muertos y una mujer herida de gravedad
Vinculan a proceso a presunto agresor sexual de su hijastra en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Estrategia Nacional de Seguridad reduce 54% el robo a transportistas en siete años
Decomisan al menos 30 mil litros de huachicol y 10 mil de gas LP en Tabasco
¡Hay tiro!: Carlos Tafolla reta a Noroña a “platicar” tras críticas contra Grecia Quiroz
¡A lo Roberto Madrazo!: cachan a alcaldesa morenista haciendo trampa en carrera de 10 kilómetros; los hizo en 30 minutos
Comentarios