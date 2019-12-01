Reconoce Mauricio Kuri compromiso de las mujeres empresarias con Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:31:59

Querétaro, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Al encabezar la ceremonia del XVIII Aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri destacó que México sigue siendo un país de oportunidades, y prueba de ello es el esfuerzo que realizan diariamente las integrantes del sector productivo para llevar a la entidad al siguiente nivel.

Durante el evento, Mauricio Kuri reiteró que el gobierno que encabeza está comprometido con continuar apoyándolas.

A su vez, entregó los galardones que reconocen el liderazgo y la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial, a la presidenta de dicha asociación, María Isabel Olvera, y a la empresaria María de Luz Abrego.