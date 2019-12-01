Reconoce Mauricio Kuri alianza con el pequeño comercio en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 24 de septiembre del 2025.- Al encabezar el XIX Aniversario de la Federación de Uniones de Comerciantes Queretanos en Pequeño del Estado A.C., el gobernador Mauricio Kuri González refrendó el compromiso de su administración para mantener un gobierno cercano que escucha al comercio y a los tianguistas, y a quienes reconoció como un sector aliado que constituye el tercer motor de la economía en la entidad.

En su oportunidad, el dirigente de la Federación, Rafael Granados Guerrero, destacó el acompañamiento de las autoridades estatales hacia los comerciantes, así como los apoyos y la atención a las inquietudes de quienes día con día contribuyen con su esfuerzo para llevar al estado al siguiente nivel.