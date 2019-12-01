Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 12:00:39

Amozoc, Puebla, 26 de septiembre de 2025. – Diez de los 12 jóvenes reportados como desaparecidos en Amozoc, Puebla, ya regresaron con sus familias, informó la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, quienes de manera preliminar fueron reclutados por un grupo del crimen organizado bajo ofertas falsas de empleo.

En conferencia de prensa junto al gobernador Alejandro Armenta, la funcionaria señaló que existen indicios de que los jóvenes habrían sido reclutados por una organización criminal, puesto que “llegaron rapados y probablemente estaban en entrenamiento o realizando alguna actividad delictiva”, aunque aún no hay confirmación oficial.

De acuerdo con la Fiscalía, se trataba de 11 hombres y una mujer; sin embargo, en este operativo solo fueron localizados 10.

La fiscal explicó que la localización fue posible gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal.

Pastor Betancourt advirtió a la población, especialmente a los jóvenes, a no dejarse engañar por falsas ofertas de empleo utilizadas por grupos criminales para enganchar víctimas.

Asimismo, confirmó que 11 personas han sido detenidas en relación con estas desapariciones, entre ellas un menor de edad.