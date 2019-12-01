"Negociación fuera de la ley nunca": Claudia Sheinbaum rechaza reunirse con Ricardo Salinas Pliego para tratar sus deudas con el SAT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 11:36:44

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que el pago de impuestos no es un asunto de negociación “en lo oscurito”, en respuesta a la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego de instalar una mesa de diálogo para discutir sus adeudos fiscales.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo indicó que los adeudos fiscales son un asunto de ley y no de acuerdos políticos.

“Negociación fuera de la ley, nunca”, afirmó.

Así mismo, sostuvo que, como presidenta, su obligación es respetar y hacer respetar la Constitución, por lo que todos los deudores tienen derecho a sus recursos legales, pero siempre dentro del marco normativo.

“Ya no es como en el viejo régimen, donde se buscaba pagar el menor número de impuestos al margen de la ley. Hoy lo que se hace es revisar, calcular los adeudos y aplicar lo que marca la Constitución y el Código Fiscal”, señaló.

Por último, aclaró que las puertas del SAT están abiertas al diálogo, pero reiteró que “la ley es la ley” y que en México rige un Estado de derecho donde “nada ni nadie está por encima de la ley”, haciendo honor a Benito Juárez.