Aseguran huachicol en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 12:06:23
Querétaro, Querétaro, 26 de septiembre del 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la SEDENA y Guardia Nacional, aseguraron un patio de maniobras en donde se realizaban actividades ilícitas.

A través de investigaciones realizadas, fuerzas federales ejecutaron una orden de cateo en un patio de maniobras, en el cual se aseguró combustible, el cual fue sustraído de manera ilícita.

De acuerdo a la información oficial, se aseguraron 30,000 litros de diésel, 72,000 litros de nafta, 36,000 litros de MTBE, una bomba de transvase, un tanque cilíndrico de almacenamiento, cuatro tractocamiones con autotanques y un camión.

Lo asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, en donde van a continuar con las investigaciones pertinentes de este hecho, del cual no hay personas detenidas.

Noventa Grados
