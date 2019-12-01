Detienen a 4 en posesión de armas largas y vehículos robados en Sinaloa; dos son menores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 11:16:06

Culiacán, Sinaloa, a 26 de septiembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a cuatro personas del sexo masculino, dos de ellas menores de edad, en posesión de rifles de asalto automáticos y tres vehículos con reporte de robo, modificados con dispositivos para lanzar púas de acero, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva en recorridos de vigilancia quienes detectaron que personas que circulaban en varios vehículos portaban armas de fuego.

Asimismo, se detalló que los sospechosos se trasladaban en una camioneta BMW, un auto Suzuki y una camioneta Audi, los tres con reporte de robo.

Los detenidos tenían en su posesión tres fusiles AK-47, con cargadores abastecidos y una pistola, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales para que definan su situación legal.