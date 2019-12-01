Reconoce Marco Del Prete creación de empleos de RIA Money Transfer

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de un reconocimiento a la empresa RIA Money Transfer, primer distintivo otorgado a organizaciones que han superado las expectativas en creación de empleos, lo que fortalece el desarrollo de la región.

Del Prete Tercero comentó que este reconocimiento manifiesta el privilegio que representa para Querétaro contar con la presencia de una compañía de alcance global que no sólo ha cumplido con su compromiso hacia el estado, sino que se esfuerza por apostar más para la competitividad de la entidad.

“Son más de 500 personas que están trabajando aquí, son historias de vida, son más de 500 personas talentosas que están dando lo mejor de sí para atender desde aquí a gente en toda Latinoamérica y el mundo y nos da mucho orgullo venir a acompañarlos en este proceso”, expresó.

En su oportunidad, la Country Manager de RIA Money Transfer, Cynthia López, indicó que este reconocimiento representa un logro alcanzado gracias a la disciplina y el compromiso. Más que una cifra, es reflejo del desarrollo que se impulsa desde Querétaro con un impacto positivo en la región y reafirma el compromiso de RIA para continuar generando empleos de calidad.

Finalmente, el director de Operaciones de RIA, Raúl Cancinos, subrayó el respaldo del gobierno estatal, que, junto a un entorno empresarial sólido, una ciudad en constante crecimiento y el talento queretano, han creado las condiciones idóneas para que la empresa fortalezca sus operaciones.