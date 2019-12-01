Reconoce Marco Del Prete compromiso ambiental de la UVM

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, atestiguó la entrega del distintivo diamante de la Certificación de Responsabilidad para el Equilibrio Ambiental (CREA), el cual reconoce los esfuerzos y cambios implementados en el rubro de sustentabilidad en las actividades de la Universidad del Valle de México, campus Querétaro.

Con el distintivo CREA se premia a empresas e instituciones que demuestran un genuino compromiso con la responsabilidad ambiental, a partir de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en el que desarrollan líderes ambientales dentro de la organización.

Durante el evento, el funcionario estatal celebró el compromiso de la institución para continuar construyendo un futuro en el que se cuiden los recursos naturales; además, presentó la ponencia "10 años de gestión ambiental: retos en la construcción de un nuevo modelo económico".

Marco Del Prete invitó a las y los jóvenes a que se involucren y participen en el cuidado del medio ambiente, ya que desde su escuela les dan herramientas que pueden llevar a sus casas y comunidades, ya que ellos son los protagonistas del futuro.

"El desarrollo económico debe traer calidad de vida y eso solo se puede tener a través de un medio ambiente adecuado, por ello desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable hemos trabajado en distintas acciones que nos permitan construir el futuro de los jóvenes", puntualizó.

A su vez, el director general de EARTHGONOMIC México A.C., Sergio Roldán, reconoció la labor de la Universidad por sembrar la semilla de la sustentabilidad en seis mil estudiantes, para promover el crecimiento y fortalecimiento institucional, con un cambio de fondo y con ello poder transformar y dejar un planeta mejor para las generaciones futuras.

La rectora de la UVM Querétaro, Miriam Pérez Gutiérrez, celebró la obtención del distintivo diamante de la certificación CREA, mismo que es una ecoetiqueta que reconoce a las instituciones por un compromiso verdadero y verificable con el cuidado del medio ambiente.

Explicó también que son la primera Universidad en el estado en obtener la certificación en el nivel diamante, lo que significa que enseñan y practican en sostenibilidad, que se trabaja y se demuestra que cuentan con estudiantes y egresados capaces de cambiar su entorno, que honran el cuidado del ambiente.