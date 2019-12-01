Reconoce Lucila Martínez Manríquez la labor de las educadoras en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:14:07

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- En el marco del Día de la Educadora, la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó la invaluable labor que realizan las docentes de nivel preescolar en la formación de las niñas y niños del país.

Señaló que esta fecha representa una oportunidad para reconocer el compromiso, la vocación y la sensibilidad de quienes, desde las aulas, contribuyen al desarrollo integral de la primera infancia, sentando las bases del aprendizaje y fortaleciendo valores fundamentales para la convivencia social.

La regidora subrayó que las educadoras no solo transmiten conocimientos, sino que también fomentan habilidades socioemocionales, creatividad y pensamiento crítico, aspectos clave en la formación de futuras generaciones más conscientes y participativas.

Asimismo, resaltó que desde la Comisión que encabeza se impulsan acciones orientadas a fortalecer el ámbito educativo, reconociendo la importancia de brindar mejores condiciones y herramientas a quienes desempeñan esta noble labor.

Lucila Martínez reiteró que la educación inicial es un pilar esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, por lo que es fundamental continuar promoviendo políticas públicas que dignifiquen el trabajo docente y garanticen una educación de calidad desde los primeros años.

Finalmente, la regidora expresó su reconocimiento y felicitación a todas las educadoras de Morelia y de México, agradeciendo su entrega diaria y su contribución en la construcción de un mejor futuro para la niñez.