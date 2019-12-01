Pipa que transportaba combustible se incendia tras volcarse en la carretera Colima-Manzanillo, dejando una persona sin vida y otra lesionada

Pipa que transportaba combustible se incendia tras volcarse en la carretera Colima-Manzanillo, dejando una persona sin vida y otra lesionada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 19:59:07
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Tecomán, Colima, a 21 de abril de 2026.- Un trágico accidente registrado este martes en la autopista Colima-Manzanillo dejó como saldo una persona sin vida y otra con lesiones leves, luego de que una pipa que transportaba combustible se incendiara tras volcarse, generando además el cierre total de la vialidad.

De acuerdo con reportes de la Dirección Estatal de Protección Civil de Colima (DEPC), el incidente ocurrió alrededor del mediodía en el crucero Tecomán-Armería, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Según la información preliminar, el conductor de la unidad perdió el control del vehículo cuando circulaba cerca de la estación de gasolina “El Llano”, ubicada en la colonia Bayardo, en el municipio de Tecomán. La pipa, que transportaba diésel, terminó volcada y posteriormente se incendió.

Las llamas se propagaron hacia ambos sentidos de la autopista, obligando a la suspensión del tránsito y a que automovilistas buscaran rutas alternas. Elementos de Protección Civil y bomberos de Tecomán trabajaron en el lugar para sofocar el fuego y controlar la situación.

El siniestro dejó cuantiosos daños materiales. El operador de la unidad falleció a causa del incendio, mientras que otra persona resultó con heridas menores, sin que se reporten más víctimas hasta el momento.

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