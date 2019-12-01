Reconoce Liliana San Martín trayectoria y talento de arquitectos de San Juan del Río, Querétaro

Reconoce Liliana San Martín trayectoria y talento de arquitectos de San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 11:16:46
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San Juan del Río, Querétaro, 4 de octubre de 2026.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, acompañó al Colegio de Arquitectos de San Juan del Río, A.C., en la celebración del Día del Arquitecto, donde reconoció la contribución de este gremio al crecimiento y desarrollo del municipio.

 Durante la ceremonia se distinguió a nuevos integrantes del Colegio, a profesionistas por 15 años de permanencia y compromiso gremial, así como a miembros vitalicios, destacando la importancia de reconocer a quienes, con su experiencia y talento, han fortalecido a esta institución.

Durante el encuentro, San Martín Castillo felicitó al arquitecto Ricardo Hurtado Guerrero, quien recibió la distinción como Arquitecto del Año. Asimismo, se rindió un emotivo homenaje a la memoria del arquitecto Armando Gerardo López Posadas, recientemente fallecido.

La titular de la Secretaría del Trabajo destacó que la arquitectura transforma espacios y comunidades, y reconoció el compromiso de las y los profesionistas que, con su trabajo, contribuyen todos los días a construir un mejor San Juan del Río y un mejor Querétaro.

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