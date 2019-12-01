Reconoce la SSP de Michoacán la labor de elementos de la Guardia Civil

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reconoció la labor de 146 elementos de la Guardia Civil, entre mujeres y hombres, quienes fueron distinguidos por su valentía, constancia, trayectoria laboral y promociones obtenidas dentro de la corporación, como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo profesional policial en Michoacán.

Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, subrayó la importancia de impulsar una carrera policial bien estructurada, que ofrezca oportunidades de crecimiento, condiciones de trabajo adecuadas y certeza para las familias de quienes integran las instituciones de seguridad del estado.

En el acto, al que asistió el Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, se otorgaron reconocimientos por actos de valor, constancias por hasta tres décadas de servicio, ascensos y distinciones especiales. Asimismo, se rindió un homenaje póstumo con la entrega del reconocimiento al Valor Máximo a un elemento que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Para concluir, el titular de la SSP anunció que en 2026 se reforzarán los programas de adiestramiento y capacitación especializada, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la profesionalización permanente de las fuerzas de seguridad.