Reconoce IMSS coordinación y apoyo del Gobierno de Alfonso Martínez

Reconoce IMSS coordinación y apoyo del Gobierno de Alfonso Martínez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:18:00
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Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- El Gobierno que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, recibió el reconocimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por su estrecha coordinación y apoyo en la próxima construcción del Hospital Regional de Villas del Pedregal.

En el marco del acto de bienvenida a 407 médicas y médicos especialistas que se incorporan al IMSS en Michoacán, el director general del IMSS, Zoe Robledo, destacó que “este importante proyecto de infraestructura hospitalaria fortalecerá la atención médica en la zona poniente de la capital del estado y beneficiará a miles de familias morelianas y derechohabientes del IMSS en Michoacán”.

El funcionario federal, calificó de extraordinaria la colaboración con el Gobierno de Morelia, ya que su aportación fue fundamental para contar con la donación de un predio ubicado estratégicamente al poniente de la capital.

Frente a autoridades de los tres niveles de Gobierno y, particularmente, la Síndica Municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, en representación del Ayuntamiento de Morelia, comentó que el Hospital Regional de Villas del Pedregal es una obra prioritaria que contará con diversas especialidades médicas.

Vale la pena recordar que el gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, realizó una serie de trámites jurídicos para donar al IMSS dicho terreno y beneficiar a los habitantes de Villas del Pedregal, colonias vecinas y varias tenencias.

Con el nuevo hospital el municipio apoya para que haya servicios más cercanos a la gente y se eviten largos, pesados y costosos traslados.

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