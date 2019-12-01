Reconoce Hugo Servín, nombramiento de Poncho Martínez como Coordinador Estatal del Cambio y Defensa de la Familia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:41:56

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Tras destacar la trayectoria y capacidad de Alfonso Martínez Alcázar, Hugo Servín Chávez celebró la designación del político como Coordinador del Cambio y Defensa de la Familia.

El regidor de Morelia, reconoció a Martínez Alcázar, al señalar que esta encomienda “representa un paso importante en el fortalecimiento de la agenda social y de valores en la entidad”.

“El liderazgo de Alfonso Martínez contribuirá a consolidar proyectos orientados a la defensa de la familia, la participación ciudadana y el desarrollo social”, recalcó el funcionario municipal.

De igual forma, el regidor subrayó la relevancia de la reciente visita del presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, a Morelia, la cual, dijo, refrenda el respaldo de la dirigencia nacional hacia los trabajos que se realizan a nivel municipal y estatal.

Servín Chávez enfatizó que la coordinación entre liderazgos nacionales y locales, permitirá fortalecer las estrategias del partido, así como impulsar acciones que atiendan las principales demandas de la ciudadanía.

Finalmente, reiteró su disposición de coadyuvar, desde el ámbito de sus atribuciones, en la implementación de iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de las familias y al fortalecimiento del tejido social en el estado.