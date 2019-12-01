Reconoce Gobernador de Querétaro vocación de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- Querétaro es un referente nacional en materia de salud, porque cuenta con el talento, la disciplina y el sentido humano de las y los trabajadores del sector, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, al entregar el Premio Nacional de Antigüedad 2025 a 427 personas reconocidas por sus años de servicio.

Durante su mensaje, el mandatario estatal se dijo contento de reunirse con personal que forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 32, para reconocer su vocación y entrega que han demostrado durante años de servicio al pueblo de Querétaro.

“Ustedes han sido, son y serán la columna vertebral de nuestro sistema de salud. En cada hospital y en cada centro de atención hay una historia, un compromiso, una familia que confía, una vida que mejora. El trabajo que diariamente realizan salva vidas y fortalece a nuestro estado”, manifestó.

Mauricio Kuri reconoció el trabajo de las autoridades y del SNTSA, por su compromiso y trabajo constante en beneficio del personal de salud de la entidad, lo que se ve reflejado en una atención de calidad para toda la población.

Comentó que en Querétaro se tienen hospitales dignos, infraestructura moderna y un abasto suficiente de medicamentos, pero lo que realmente hace la diferencia son las personas que atienden con respeto, empatía y profesionalismo. En su gobierno, dijo, se trabaja para que cada trabajadora y trabajador cuente con mejores condiciones, espacios más seguros y el reconocimiento que merecen, porque dedican su vida para cuidar la de los demás.

Afirmó que el premio de antigüedad, otorgado a trabajadores con 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de trayectoria es un símbolo de constancia, pero —también— de lealtad al servicio público y al bienestar de las familias queretanas.

“Hoy celebramos su trayectoria y su ejemplo. Porque ustedes son el rostro más cercano de la salud estatal: los que escuchan, acompañan y dan todos los días esperanza. Por eso, tienen mi más profundo agradecimiento. Muchas felicidades y muchas gracias por su entrega, por su vocación y por recordarnos que servir es siempre un acto de amor”, enfatizó.

La secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, destacó que cada año de servicio representa muchas historias de esfuerzo, aprendizaje, sacrificio y orgullo por pertenecer a la dependencia estatal. A su vez, se dijo emocionada de ver rostros que reflejan toda una vida dedicada a cuidar de los demás.

“Su legado nos inspira a continuar construyendo una Secretaría fuerte, humana y cercana a la gente. Y que se siga diciendo que los servicios de salud del estado de Querétaro son de los mejores del país. Y eso es gracias a todas y todos ustedes, y todas y todos quienes están allá en la trinchera. Felicidades por estos años de entrega, y por formar parte de la historia viva de salud en Querétaro”, puntualizó.

En su discurso, el secretario general del SNTSA, Sección 32, Édgar Germán López Gómez, refirió que el sindicalismo que representan no solo es de gestiones o trámites, sino de solidaridad, comunidad y orgullo por pertenecer. También, agregó, de cuidar a quien cuida y de defender a quien entrega su vida al servicio de los demás.

“Sigamos caminando con la misma convicción que nos ha traído hasta aquí, la de servir, defender y dignificar el trabajo de la base, porque cuando la base se fortalece, el sindicato crece y cuando el sindicato está unido, nada lo detiene, porque en la sección 32 del Sindicato Nacional de Salud, decidimos con orgullo y con verdad, nuestra gente es nuestra fuerza, porque la fuerza de uno está en todos y la fuerza de todos está en uno”, concluyó.

Cabe destacar que se entregaron 195 reconocimientos por 15 años de trayectoria; 49 por 20 años; 96 por 30; 59 por 35; 14 por 40; 10 por 45, y 4 trabajadores por 50 años de trayectoria. El evento fue organizado por Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 32.