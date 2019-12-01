Reconoce Gobernador coordinación federal en atención a las y los afectados por lluvias

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, participó en la Mañanera del Pueblo de México, encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se presentó el informe de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal a los damnificados por las lluvias registradas el 10 de octubre en Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

La Presidenta resaltó que a un mes y tres días de la contingencia, han quedado limpias todas las comunidades, se han abierto caminos y se continúa con la entrega de enseres y apoyos a las familias de los municipios afectados. En total, informó, se han invertido más de siete mil 426 millones de pesos en la atención de la emergencia.

“Ha sido uno de los fenómenos naturales con mayores impactos en la historia; son más de 100 mil viviendas afectadas y en un mes todas las familias fueron atendidas, realmente es extraordinaria la labor, como lo he dicho, de las Fuerzas Armadas, de las y los servidores de la nación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los cinco gobernadores, un trabajo muy importante de todas y de todos”, apuntó.

Sheinbaum Pardo refirió que el 16 de noviembre concluirá la entrega de apoyos en las entidades afectadas y en diciembre comenzará el periodo de reconstrucción con el propósito de continuar con las acciones posteriores a la atención de la emergencia.

Desde el municipio de San Joaquín, donde se llevó a cabo la segunda entrega de apoyos federales a las familias queretanas que sufrieron los estragos de la naturaleza, Mauricio Kuri se enlazó con la Presidenta para agradecer su intervención en la apertura de caminos y distribución de enseres.

“Encantado, muchas gracias, muy agradecido. Ya están todos los caminos abiertos, este fin de semana tenemos ya Huapango aquí en la Sierra, y esperamos que llegue mucha gente a la sierra queretana para que venga otra vez la reactivación económica y un abrazo fuerte, muchas gracias Presidenta, a sus órdenes”, expresó.

Durante la conferencia, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, proporcionó los detalles de la inversión social dirigida a 119 municipios del país, donde se vieron afectadas tres mil 254 localidades y 104 mil 417 viviendas. En el caso de Hidalgo, explicó, la afectación fue para 23 mil 358 viviendas, en Querétaro, 11 mil 789; Puebla, dos mil 896; San Luis Potosí, nueve mil 842 y Veracruz, 56 mil 532.

Respecto a la inversión por entidad, detalló que mil 802 millones de pesos corresponden a Hidalgo, 756 millones a Puebla, 167 millones a Querétaro, 695 millones a San Luis Potosí, y cuatro mil cinco millones a Veracruz.

En la conferencia también participaron de manera virtual la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; el secretario de Planeación del Gobierno de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas; y la titular de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) del gobierno de San Luis Potosí, María del Rosario Martínez Galarza.