Reconoce Gobernador a camineros por cuidar las vidas de las y los queretanos

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la tradicional comida por el Día del Caminero, conmemoración que cada 17 de octubre reconoce la labor del personal encargado de construir y mantener el buen estado en las carreteras del país, y que en esta ocasión permitió a las autoridades estatales agradecer el esfuerzo y la vocación para dar respuesta a quienes sufrieron afectaciones durante las recientes lluvias que afectaron la zona serrana y el semidesierto.

Durante el evento, realizado en el Parque de Maniobras de la Comisión Estatal de Infraestructura, la titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, agradeció al personal que, dijo, conforma una familia que pone alma a todo. Destacó las labores emprendidas durante la temporada de lluvia, que reconoció, nos puso a prueba una vez más, y ante la cual los camineros fueron los primeros en llegar a los cierres por derrumbes.

“No importó si era de madrugada, si había tormenta o si había sol intenso. Ustedes salieron con la misma disposición de siempre. Con el mismo temple, con el mismo compromiso que los ha caracterizado. Con ese orgullo de servir que nos enseña que, si nace del corazón, está bien hecho”, resaltó.

La funcionaria estatal ponderó que, con su esfuerzo cotidiano, mantienen abiertos los mil 190 kilómetros de carreteras estatales y tramos a cargo de autoridades de otro orden, pues cada tramo que rehabilitan, cada señal que colocan, cada bache que tapan importa mucho, al lograr conexiones que de otra manera no serían posibles.

“Ustedes son los guardianes del camino (...) No sólo se trata de arreglar un bache o abrir un camino. Se trata de que una familia pueda unirse. De que una ambulancia llegue a tiempo. Se trata de mantener unido y conectado a nuestro querido Querétaro”, precisó.

En su oportunidad, la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura expresó su gratitud hacia quienes día a día se esfuerzan por cuidar los caminos, pues recordó al cuidar los caminos cuidan la vida de las y los queretanos, mediante un compromiso que no se improvisa y que se lleva en la sangre.

A su vez el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado sostuvo que los caminos de hoy, los ingenieros los planean, los construyen, los proyectan, los dirigen y los conservan, y no existe improvisación sino un trabajo de brigadas, que impulsan el desarrollo del estado sin importar las inclemencias.

En representación de los camineros, Evencio Ochoa Ochoa, afirmó que, tras 25 años de dedicación, sigue con las botas puestas y el corazón en el camino, al tiempo que agradeció el acompañamiento incondicional al frente de las circunstancias más retadoras, como las recientes contingencias en la Sierra Gorda.

Dentro de este evento, las autoridades entregaron reconocimientos a la trayectoria de quienes cumplieron 15, 20 y 25 años de servicio en el mantenimiento del buen estado de las carreteras en el estado.