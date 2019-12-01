Reconoce Ernesto Núñez manejo responsable de las finanzas estatales y visión del gobernador para evitar más deuda en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 13:45:36

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.– El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció el manejo financiero que mantiene actualmente el Gobierno del Estado, así como el interés y compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por evitar que la entidad vuelva a endeudarse.

Núñez Aguilar destacó que la iniciativa “No más deuda en Michoacán” refleja una visión responsable y de largo plazo, que prioriza la estabilidad económica del estado y el bienestar de las futuras generaciones, dejando atrás prácticas del pasado que comprometieron las finanzas públicas.

“Hoy Michoacán avanza con finanzas sanas gracias a un manejo responsable de los recursos. La iniciativa del gobernador, Alfredo Ramírez demuestra su compromiso con la disciplina financiera y con no heredar problemas económicos a los próximos gobiernos ni a la ciudadanía”, afirmó el dirigente estatal del PVEM.

El líder del Partido Verde subrayó que el orden financiero alcanzado permite que los recursos públicos se destinen de manera más eficiente a áreas estratégicas como el desarrollo social, la infraestructura, la protección del medio ambiente y el crecimiento sostenible del estado.

Asimismo, señaló que decir no al endeudamiento es una decisión que fortalece la confianza ciudadana y genera mejores condiciones para la inversión y el desarrollo económico de Michoacán.

“Desde el Partido Verde reconocemos y respaldamos todas las acciones que fomenten la transparencia, la responsabilidad hacendaria y el uso eficiente del dinero público. Michoacán necesita gobiernos que piensen en el futuro, no en soluciones temporales”, enfatizó.

Ernesto Núñez Aguilar reiteró que el PVEM continuará siendo un aliado de las políticas públicas que promuevan finanzas sanas, estabilidad económica y desarrollo sostenible, en beneficio de todas y todos los michoacanos.