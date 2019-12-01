Reconoce Eric Gudiño labor de Bomberos Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de agosto de 2025.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, celebró y reconoció a hombres y mujeres integrantes del cuerpo de Bomberos del Municipio de Querétaro en su día, quienes han demostrado su compromiso con la protección de la ciudadanía frente a incendios, desastres naturales y otros incidentes, además de cuidar el valor más importante de todo ser humano, que es la vida.

Al compartir su mensaje, el funcionario estatal destacó que las mujeres y hombres de las seis estaciones ubicadas en el municipio de Querétaro, se encuentran siempre listos para atender cualquier llamado de emergencia que la sociedad necesita, sin embargo, consideró que no es una labor sencilla, sino que se requiere preparación y conocimientos para poder hacer frente a cualquier incidente.

"Mi más amplio reconocimiento a las tareas diarias e impredecibles a las que se enfrentan al llegar a su estación, sin saber cuál será la emergencia, el servicio a dar durante esa jornada y las condiciones a que se enfrentarán (...) en verdad gracias, por tanto, son héroes de todos los días, las 24 horas y los 365 días del año, hoy y siempre se les honra", afirmó.

Gudiño Torres agregó que los bomberos no solamente atienden incendios, ya que resaltó que ellos también apoyan en tareas de evacuación de inmuebles, en dar primeros auxilios, en apoyar con el manejo de materiales peligrosos, en buscar cuerpos de personas ahogadas, en atender incidentes viales, en dictámenes técnicos para la prevención de incendios e incluso, en casos donde se hubiese suscitado alguna explosión.

Durante esta celebración, el titular de la Secretaría de Gobierno estatal también entregó constancias y tomó protesta a 11 nuevos bomberos, quienes se graduaron de la generación 2023-2025, y se suman esta labor de prevención en la capital queretana.

En su intervención, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, resaltó la labor que los bomberos queretanos realizan a favor de las familias para salvaguardar la integridad de las y los queretanos, y aunque reconoció que hay pendientes hacia esta corporación para estar a la altura de lo que ellos representan para la sociedad, se ha hecho equipo con Gobierno del Estado y se tiene la convicción de fortalecer una de las instituciones más importantes y emblemáticas de la ciudad y de la entidad.

Asimismo, el consejero presidente de Prevención y Protección S.C. Bomberos de Querétaro, Sergio Arturo Pesquera Perusquía, indicó que el Cuerpo de Bomberos de Querétaro trabaja con altos estándares de calidad y profesionalismo, además de que, orgullosamente, es el único cuerpo a nivel nacional que cumple con los estándares de la National Fire Protection Association (NFPA), la norma norteamericana en este rubro, con lo que sus prácticas están alineadas con lo que se exige a los mejores cuerpos de bomberos del mundo.