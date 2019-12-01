Millonario en 4 años: Fortuna de 14 millones de Fernández Noroña en mansión y autos de lujo, podría estar ligada al crimen, a decir del propio senador

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2025.- El senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el ojo del huracán luego de revelarse su ostentosa vida de millonario, que no corresponde con sus propios dichos y declaraciones, quedando atrapado por sus propias palabras al asegurar que el lujo de los legisladores podría ser obra del crimen organizado.

Aunque Noroña lleva una década instalado en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, percibiendo millones de pesos cada año, en una entrevista del año 2021 aseguraba no tener dinero. Así lo dijo a la entrevistadora mientras mostraba su apartamento en una vecindad en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Es una vecindad que no me gusta mucho, llevo 12 años viviendo aquí; yo aquí seguiría viviendo pero ya no quepo, necesito una casa nomás que no tengo dinero, por más que dicen tonterías de mí, no tengo para comprar nada”, aseveró el legislador que iba por su tercer año como diputado federal.

Defendiendo los discursos de austeridad y la pobreza franciscana que pregonaba Andrés Manuel López Obrador, una vez en instalado Morena y sus aliados en el poder, Noroña dejó ver su verdadera naturaleza, con repetidos viajes en primera clase al extranjero y manejando una camioneta sueca de la marca de lujo Volvo.

Noroña siempre defendió sus lujos a capa y espada, pero en las últimas horas su discurso de austeridad quedó en la basura al difundirse que vive en una casa de 12 millones de pesos en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, refugio de millonarios que han construido en esa localidad diversas mansiones como la del legislador.

La mansión está en la declaración patrimonial del senador, aunque sin mayores detalles del crédito bancario por el que la obtuvo. También reportó tener 2 autos Volvo con un valor de más de 2 millones de pesos.

La inesperada fortuna de Fernández Noroña lo pone además en entredicho, pues apenas el lunes dijo que las grandes casas y costosos autos de los legisladores, podrían ser por sus vínculos con la delincuencia organizada.

A raíz de la confesión del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, quien reconoció haber sobornado a políticos mexicanos, Noroña dijo que las acusaciones a los legisladores de la “4T” por parte de la oposición, que los acusa de ser una una “narcobancada”, no tienen sustento.

“¿De dónde? ¿Con fundamento en qué? O sea, así como el amor y el dinero se nota, pues si eres narco se nota, no solo en los gustos, sino en los recursos que traes”, afirmó.

Dijo que de ser ciertas estas acusaciones, los legisladores deberían tener “caserones, la de vehículos que tendríamos, que nos quedaríamos cortos con las críticas que hacen”.