Escandalizan sobre casa de Fernández Noroña para no hablar de García Luna: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 27 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió contra quienes “hacen un escándalo” por la casa de 12 millones de pesos en la que vive el senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutino, Sheinbaum Pardo dio vuelta a la pregunta de los reporteros sobre la polémica del senador morenista, al contestar que qué tema era más importante: si la casa del senador de la 4T o que la DEA estadounidense declarara que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, está al mismo nivel que Ismael Mayo Zambada y Joaquín Chapo Guzmán.

“¿Qué les parece más importante? ¿La casa de (Fernández) Noroña en Tepoztlán que vive ahí desde hace no sé cuántos años o que la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos (Mayo Zambada y Chapo Guzmán)?”, indicó.

“Pero hacen un escándalo por lo de (Fernández) Noroña. ¿Para qué? Para no hablar de lo otro (García Luna), porque muchos medios fueron cómplices de eso, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, sentenció.