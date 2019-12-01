Sheinbaum apoya investigación contra políticos sobornados por Ismael Zambada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 10:44:26

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que apoya una investigación en contra de los funcionarios y políticos que supuestamente recibieron sobornos del líder criminal de Sinaloa, Ismael Zambada García.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal apuntó que su Gobierno jamás estará de acuerdo con la colusión entre funcionarios e integrantes del crimen organizado.

“Por supuesto estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad, entonces cualquier investigación es buena”, indicó la mandataria mexicana.

El pasado 25 de agosto, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró en un tribunal federal de Nueva York formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico: lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal, como parte de un trato con el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), para evitar la pena de muerte.

Ante el juez Brian Cogan, el mayor socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconoció haber liderado una organización criminal de forma continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024, además de conspirar en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.