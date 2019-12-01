Reconoce diputado Abraham Villa interés de CONAGUA por atender necesidades en Aquila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 10:35:05

Aquila, Michoacán; 27 de marzo de 2026.- El diputado Abraham Villa reconoció el interés y compromiso de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para atender las necesidades prioritarias del municipio de Aquila, a través de obras de infraestructura hidráulica que beneficiarán directamente a la población.

El legislador destacó la inversión superior a los dos millones de pesos, destinada a la construcción de un muro de contención y vado en el río Aquila, obra que se ejecuta en la cabecera municipal.

Dicho proyecto se lleva a cabo en coordinación con Roberto Arias, delegado de CONAGUA; el presidente municipal, José María Valencia; el Ayuntamiento de Aquila y la comunidad de San Miguel de Aquila, con el objetivo de prevenir afectaciones derivadas de fenómenos naturales.

“Son muros de protección contra inundaciones, ya que anteriormente el río se desbordaba hacia la cabecera municipal, y con esta obra se evitará esta problemática”, señaló el diputado.

Asimismo, Abraham Villa subrayó que estas acciones representan un avance significativo en materia de prevención de riesgos, protección del patrimonio de las familias y fortalecimiento de la infraestructura en la región.

Finalmente, reiteró la importancia de continuar impulsando proyectos que garanticen la seguridad y el bienestar de las y los habitantes de Aquila, especialmente ante la temporada de lluvias.