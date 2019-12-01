Reconoce Conejo Alejos el esfuerzo de estudiantes en el Concurso de Escoltas de Telesecundarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:43:37

Villa Morelos, Michoacán, a 9 de diciembre 2025.– “La formación cívica y el trabajo en equipo fortalecen la disciplina, el sentido de identidad y el compromiso con sus instituciones educativas”, así lo manifestó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, tras asistir al Concurso de Escoltas de Telesecundarias, donde dirigió un mensaje de reconocimiento a las y los participantes.

Y en donde, las autoridades educativas de San Nicolás expresaron su agradecimiento al Ayuntamiento por la donación de tres televisores, herramienta que permitirá mejorar la impartición de clases y fortalecer la experiencia educativa del alumnado.

Durante su intervención, el edil, primeramente, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la educación y aseguró que su administración continuará generando mejores oportunidades de aprendizaje para las juventudes morelenses.

Acto seguido, destacó que “ganar no es lo más importante ni obtener un premio; lo verdaderamente valioso es saber que estamos trabajando en beneficio de nuestra escuela y de nuestro municipio. Desde hoy les digo que todos ustedes ya son ganadores por el simple hecho de hacerse acreedores a esta participación”, expresó.

En ese sentido, Conejo Alejos felicitó también a docentes, directivos y personal administrativo de todas las telesecundarias involucradas por impulsar actividades que promueven la cultura cívica y fortalecen los valores comunitarios.

Cabe destacar que los resultados del concurso fueron para la Telesecundaria de San Ángel que obtuvo el primer lugar; la Telesecundaria de La Luz, que ocupó el segundo lugar y la Telesecundaria de San Nicolás, que se situó en el tercer lugar.