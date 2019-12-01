Reconoce COFOM a mujeres forestales de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre del 2025.- Cada mujer que trabaja por el bosque, trabaja también por el futuro de Michoacán señaló Martha Beatriz Rendón López, titular de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Sedum), en el marco del Encuentro Estatal de Mujeres Forestales, llevado a cabo por el Día de la Mujer Rural.

En su discurso, la funcionaria estatal resaltó que con la inclusión y unión de los esfuerzos, es como se lograrán territorios más justos, verdes y sustentables, pues son las mujeres quienes día a día defienden, restauran y protegen nuestros bosques, pues se trabaja en unidad desde un compromiso interno.

Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente en el estado, destacó que hay investigadores que señalan que la domesticación de algunas plantas como el maíz o la papa fueron hechos por las mujeres, además de que descubrieron plantas curativas, venenosas, lo que llevó a convertirlas en mujeres médicas tradicionales.

Subrayó que bastante del vínculo biocultural fue logrado gracias a las mujeres, sin embargo, las actitudes de dominación que el hombre tiene contra la naturaleza la tiene también en contra de las mujeres, por lo que es fundamental eliminar este tipo de actitudes, reconocer la necesidad de crear un cambio en las formas de pensar en ambos sentidos.