Incendio en bar de estación de esquí en Suiza, deja alrededor de 40 personas fallecidas y un centenar de heridos

Valais, Suiza, a 1 de enero de 2026.- Un incendio registrado en un bar muy concurrido de la estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, provocó una tragedia de grandes dimensiones, con decenas de víctimas mortales y alrededor de un centenar de personas heridas, muchas de ellas en estado crítico, de acuerdo con la Policía Cantonal de Valais.

El siniestro ocurrió en un establecimiento popular entre jóvenes, ubicado en una de las zonas turísticas de invierno más reconocidas del país. El comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, informó que “a la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”.

Las autoridades señalaron que la prioridad inmediata es la identificación de las víctimas. En ese sentido, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, explicó que “la prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”.

Tras las primeras investigaciones, se descartó que se tratara de un atentado. Los indicios recabados apuntan a que la explosión escuchada alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local, fue consecuencia directa del incendio.

Debido a la alta afluencia internacional de turistas en esta época del año, las autoridades consideran probable que entre las víctimas haya ciudadanos extranjeros. Gisler precisó que “en vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero”.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios, mientras que los casos más graves ingresaron al Hospital de Sion, capital del cantón, donde las áreas de cirugía y cuidados intensivos se encuentran saturadas, según informó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.

Además, se habilitó una célula de atención para brindar apoyo psicológico a familiares y testigos. Las autoridades evitaron adelantar hipótesis sobre las causas del incendio y no respondieron a cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de las normas de seguridad del local.

El bar, denominado “Le Constellation”, estaba situado en un nivel subterráneo y solo contaba con acceso mediante una escalera, una condición que pudo haber dificultado la evacuación.

Para atender la emergencia, se desplegó un amplio operativo que incluyó más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y al menos 150 personas entre bomberos, rescatistas y personal especializado.