Reconoce CNC Michoacán a Ramon Cano Vega,  exsecretario de Agricultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 15:50:46

Morelia, Michoacán, a 16 de agosto de 2025.- “Queremos reconocer a la persona, amigo, ingeniero y excelente secretario de Agricultura, ingeniero Ramón Cano Vega, por su constancia, permanencia, militancia, y gran trabajo por el campo michoacano”, enfatizó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Michoacán (CNC), Felipe Contreras Correa, luego del fallecimiento del también cenecista, ocurrido el pasado 14 de agosto.

En el marco de la celebración del Congreso Estatal Extraordinario de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Michoacán “Fortaleciendo Juntos el Orgullo de Ser Cenecistas”, el ex diputado local recordó que durante su gestión como alcalde de Contepec, Cano Vega nunca le cerró las puertas y por el contrario, buscaba la manera de ayudar a los campesinos.

“Es una verdadera tragedia que el ingeniero Ramón Cano haya partido y hoy su organización y sus amigos le queremos rendir un homenaje, primero guardando un minuto de silencio y después dándole un minuto de aplausos”, indicó.

Asimismo, la esposa del ingeniero Cano, Susana Araceli Mendoza, acompañada de su familia, recibió el Reconocimiento “Primo Tapia de la Cruz” en honor a su legado, mismo que estuvo acompañado de un minuto de silencio y posteriormente, de un minuto de aplausos.

Por su parte, el presidente del PRI Michoacán, Memo Valencia, lamentó que el sector campesino al ser tan importante para el desarrollo de la economía, irónicamente esté olvidado por los gobiernos, porque la soberanía se construye en función del impulso que se le dé al campo.

“Es mero discurso patriotero de quienes gobiernan esta nación el tema de la cosecha y de la soberanía, así que mi reconocimiento a ustedes”, dijo.

Por ello, el dirigente estatal reiteró el respaldo del Revolucionario Institucional.

“Para nuestro partido la CNC es prioridad”, finalizó.

En el Congreso Estatal Extraordinario estuvieron presentes, la diputada federal y delegada estatal de la CNC, Emma Mondragón Navarrete; ex dirigentes de la Confederación; la secretaria general del Comité Central Ejecutivo de la CNC en Michoacán, Salud Sesento; la presidenta del Comité Municipal de Morelia, Carolina Tomas; así como las dirigentes estatales del ONMPRI, Rocío Luquín; de la CNOP, Paola Ceja; y del IRH, Karla Carmona.