Reconoce Brissa Arroyo vocación productiva de Tingambato 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 19:31:17

Morelia, Michoacán, a 21 de marzo de 2026.- Los colores, música y tradición llegan a Tingambato en la Feria del Geranio 2026, que en su edición número 35 se realizará del 27 al 30 de marzo.

Así lo informó, la diputada local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, Brissa Arroyo Martínez, quién recibió en el Congreso Local al Presidente municipal de Tingambato, Mario Aguilera Martínez, e integrantes del Comité Organizador para anunciar esta festividad.

Brissa Arroyo destacó la vocación productiva de este municipio en donde se cultivan más de 400 colores diferentes de geranios, y que con gran orgullo las exhiben en sus hogares y en la explanada municipal para exposición y venta durante los días de la Feria.

La Congresista local hizo una invitación a la ciudadanía para que acudan a conocer esta Feria que forma parte de la cultura purépecha,

"Es importante fortalecer nuestras tradiciones y también recorrer estos lugares, comprar los productos y con ello ayudar a nuestra gente y dinamizar la economía local", dijo.

Enfatizó que el Congreso Local está de puertas abiertas a los Ayuntamientos a escuchar sus demandas así como respaldar las acciones con visión municipalista.

El Presidente municipal de Tingambato, Mario Aguilera Martínez , resaltó que esta Feria es un escaparate lleno de color, de música y alegría, en donde el visitante puede disfrutar de las actividades culturales, gastronómicas y artesanales.

De igual forma, Patricia Jiménez Gutiérrez, Presidenta del Comité de la Feria del geranio, informó que el día 27 es el desfile inaugural y los días posteriores habrá diversas actividades culturales.