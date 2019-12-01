Reconoce Brissa Arroyo trabajo del Banco de Leche Humana, del Hospital de la Mujer en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 20:12:53

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- Como parte de su agenda social y de derechos para las mujeres, la diputada local Brissa Arroyo, reconoció el importante trabajo que realiza el Banco de Leche Humana del Hospital de la Mujer, único en su tipo en todo el estado.

Durante un recorrido por las instalaciones, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD destacó que esta institución representa un eje fundamental para garantizar una atención digna y oportuna a recién nacidos y bebés, subrayando que la lactancia materna debe promoverse con naturalidad y sin prejuicios por su relevancia para la salud materno-infantil.

Acompañada por la doctora Areida Cardoso, encargada del Banco de Leche Humana; el doctor Jorge Luis Medina López y la doctora Rocío Aguilar Ortega, la legisladora conoció los procesos de extracción, análisis, pasteurización y conservación de la leche materna que posteriormente es suministrada a neonatos que lo requieren.

En el encuentro, se destacó la necesidad de fortalecer las campañas de difusión sobre los beneficios de la leche materna, así como dar mayor visibilidad al Banco de Leche y a los servicios que ofrece.

Brissa Arroyo reafirmó su compromiso de impulsar desde el Congreso del Estado un mayor presupuesto para el sector salud, con el objetivo de mejorar infraestructura, equipamiento y mantenimiento de este espacio, incluido el pasteurizador y los sistemas de refrigeración que son esenciales para su operación.

La diputada también expresó su intención de sumarse a la campaña permanente “Frascotón”, destinada a recolectar frascos de vidrio con tapa de plástico para el almacenamiento seguro de leche humana.

El Banco de Leche Humana brinda además capacitación a mujeres sobre la creación de bancos caseros, orientación sobre los beneficios de la lactancia, desmontaje de mitos y herramientas para que las madres tomen decisiones informadas.

Arroyo Martínez reiteró que su trabajo legislativo está guiado por un sentido humano y social, impulsando acciones que favorezcan el bienestar de las mujeres michoacanas y la progresividad de sus derechos.

Según datos oficiales, durante 2024 el Banco de Leche Humana obtuvo 75,382 mililitros de leche pasteurizada, beneficiando a 134 neonatos receptores.