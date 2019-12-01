Reconoce Brissa Arroyo labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo Martínez, reconoció la labor que desempeñan los defensores de los derechos humanos a través de diversas organizaciones y que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa.

En el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Brissa Arroyo resaltó las acciones que se realizan en temas como el acompañamiento a mujeres que han sido violentadas, las infancias, las personas con discapacidad y su integración plena a la sociedad, la comunidad sorda, entre otras.

En ese sentido, la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, expresó que: “desde el Parlamento Abierto también abrazamos sus causas y sus anhelos de una sociedad más igualitaria, y hoy reconocemos su gran labor porque muchas veces el trabajo que realizan va más allá de sus capacidades económicas o de tiempo y aun así entregan resultados”.

Informó que desde el Poder Legislativo ha trabajado de la mano de asociaciones como el Colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos (TODEHUMI), Special Olympics, la Casa de la Mujer indígena Mazot, Agape Conexión, Red Nacional de Ciegos, la comunidad sorda, fundación de la Cabeza al cielo, grupos de la diversidad sexual, ambientalistas, entre otros.

La legisladora local se pronunció para que desde el Congreso Local en coordinación con los diferentes niveles de gobierno se puedan fortalecer las condiciones en que se desenvuelven los defensores de los derechos humanos y salvaguardar su integridad.

Cabe recordar que de acuerdo con información oficial, la “Declaración de los defensores de derechos humanos” adoptada por la ONU en 1998, reafirma el derecho de toda persona a promover los derechos fundamentales y obliga a los Estados a brindarles protección especial.