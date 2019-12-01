Reconoce Bisila Bokoko labor de Paola Delgadillo al frente del DIF Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:20:56

Morelia, Michoacán; 09 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias y generar alianzas internacionales en favor del desarrollo social, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y su esposa y presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, sostuvieron una reunión con la empresaria, conferencista y filántropa internacional, Bisila Bokoko.

Durante el encuentro, Bisila compartió parte del trabajo que impulsa a través de distintos proyectos sociales, de innovación y de liderazgo que desarrolla en África, Europa y América, enfocados principalmente en el empoderamiento de mujeres, el acceso a oportunidades educativas, el fortalecimiento de comunidades y la conexión entre el sector privado para cambiar entornos en condición de vulnerabilidad.

La empresaria, quien es un referente mundial en diplomacia empresarial y autora de los libros “Una historia que contar” y “El miedo y yo”, destacó la importancia de generar redes de colaboración entre gobiernos locales, organizaciones sociales y líderes globales para impulsar iniciativas que generen un impacto positivo y sostenible en la vida de las personas.

Bisila Bokoko, quien ha estado en varios continentes y conocido gran cantidad de países se mostró gratamente sorprendida con los programas del DIF Morelia.

Por su parte, el presidente municipal Alfonso Martínez, subrayó la relevancia de abrir espacios de diálogo con liderazgos internacionales que promueven causas sociales, al considerar que el intercambio de experiencias permite enriquecer las políticas públicas y fortalecer las acciones que se implementan desde el gobierno municipal.

En su intervención, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo, compartió algunos de los proyectos prioritarios que impulsa el organismo, enfocados en fortalecer el bienestar de las familias morelianas. Entre ellos destacó las Ludoteca Municipales, el centro Autismo Morelia, los centros Spot, la implementación del sistema de educación Montessori, los programas Intérprete a Distancia y Adultos Mayores en Acción; así como la próxima apertura de la Casa del Adulto Mayor.

Paola Delgadillo señaló que “desde el DIF Morelia se trabaja con una visión cercana a la ciudadanía, impulsando proyectos que buscan transformar positivamente la vida de quienes más lo necesitan, siempre con un enfoque de sensibilidad, inclusión y compromiso social”.

En la reunión también estuvieron presentes Melissa Vásquez, Síndica Municipal; Nuria Hérnandez, Secretaria de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva; Lidia Nava, Rectora de la Universidad Vasco de Quiroga; Alondra Villaseñor, Presidenta de CANACO SERVYTUR y el director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio.

Finalmente, las y los participantes coincidieron en la importancia de seguir generando puentes de colaboración que permitan compartir buenas prácticas y sumar esfuerzos para construir sociedades más justas, inclusivas y con mayores oportunidades para todas y todos. Mientras que Nuria Hernández, reiteró la invitación a la ciudadanía para ser parte del Congreso Internacional de Mujeres

“No tengas Miedo a Brillar”, este martes 10 de marzo a las 9:30 a.m en el Auditorio de la UVAQ, en donde participará Bisila Bokoko, además de Lucy Ponce y karina Escobar.

Galardonada "Ciudadana del mundo" por las Naciones Unidas, Bisila Bokoko es una empresaria multipremiada y conferenciante de liderazgo global. Lleva más de 20 años inspirando a líderes y empresas de todo el mundo, convirtiéndose en una de las diez mujeres españolas más influyentes en los negocios.