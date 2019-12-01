Reconoce Bedolla el talento estudiantil, entrega laptops a los 52 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 13:20:16

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció a las y los 52 estudiantes michoacanos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, a quienes por su destacada excelencia académica y por poner en alto el nombre de Michoacán, les hizo entrega de una computadora portátil.

Durante su intervención, el mandatario estatal resaltó que el apoyo a la educación es una prioridad absoluta y un pilar fundamental para la reconstrucción del tejido social.

"Como parte del impulso a la educación en Michoacán, hoy contamos con un esquema sólido de becas que abarca desde la primaria, secundaria y preparatoria, hasta la universidad. Todo esto como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", afirmó Ramírez Bedolla.

Además exhortó a las niñas y niños a continuar estudiando con el mismo entusiasmo para alcanzar sus metas y seguir transformando su entorno.

Mientras que Patricia Flores Anguiano, encargada de Despacho de la Secretaría de Educación refirió, "Hoy reconocemos su gran esfuerzo y dedicación. Son estudiantes brillantes de excelentes calificaciones, con un profundo compromiso con su formación, con sus escuelas, con sus familias y con Michoacán".

Para asegurar que las condiciones económicas no frenen el desarrollo de estos talentos, la iniciativa privada se suma a este esfuerzo gubernamental.

José Jaime Rosales Tinoco, director de Banca de Gobierno de BBVA en Michoacán, informó que a través de la Fundación BBVA se les brindará a los 52 ganadores una beca económica durante los tres años que cursen la educación secundaria, garantizando un acompañamiento integral para su desarrollo académico y personal.

Acompañaron al gobernador, María del Carmen Escobedo Pérez, subsecretaria de Educación; María de los Ángeles Juárez Chávez, responsable de Vinculación Académica; Genoveva Pérez Vieyra, coordinadora Territorial para el Servicio Educativo del Conafe en Michoacán; Lorena Molina Navarro, directora de Educación Primaria; alumnas y alumnos ganadores, maestras, maestros, madres y padres de familia.