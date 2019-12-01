Reconoce Bedolla disminución de homicidios y combate a la extorsión en gobierno de Sheinbaum

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:57:15

Morelia, Michoacán, a 06 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció una disminución importante del homicidio doloso y el combate frontal a la extorsión con detenciones importantes en el estado y el país durante el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de la “Mañanera del Pueblo” desde Morelia, el mandatario estatal reconoció el Plan Michoacán como un plan integral basado en el humanismo mexicano, que igual apoya la infraestructura carretera como hace 50 años no pasaba, como a la educación.

En este sentido, aseguró que Michoacán es ejemplo en materia educativa con becas desde primaria hasta universidad; agregó que se han entregado casi 50 mil tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra, apoyo a la movilidad para estudiantes de universidades públicas y tecnológicos.

Ramírez Bedolla reconoció en la presidenta a una humanista que está apoyando de manera contundente al estado; “para nosotros es un orgullo tener a la presidenta en esta tierra cuna de grandes hombres y mujeres”.