Reconoce Bedolla amplia participación de la Marina en el rescate del lago de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció el compromiso y la participación de la Secretaría de Marina-Armada de México en la preservación y rescate del lago de Pátzcuaro, así como en las tareas de seguridad en la entidad, en el marco de la inauguración de la Expomar 2026, evento que por primera vez tiene como sede la ciudad de Morelia.

Durante el acto inaugural en el Centro de Convenciones y Exposiciones, el mandatario estatal destacó el respaldo constante de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Marina en las labores de conservación ambiental, particularmente en la isla de Janitzio, donde gracias al trabajo continuo de dos años, con una draga especializada, se ha logrado recuperar profundidad en el cuerpo de agua.

Asimismo, Ramírez Bedolla subrayó la relevancia de las fuerzas armadas: “La Secretaría de Marina es muy importante para la gobernabilidad, la paz, la tranquilidad de la costa michoacana, así como la presencia y su despliegue, para los decomisos tan relevantes en altamar de estupefacientes”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Marina, José Barradas Cobos, explicó que la Expomar 2026 tiene como objetivo acercar la institución a la ciudadanía para mostrar que sus funciones van más allá de las labores navales tradicionales.

Detalló que la exposición cuenta con 32 stands informativos e interactivos donde las familias podrán conocer de cerca las capacidades de la institución en áreas como aeronáutica, buques, construcciones navales, búsqueda y rescate, atención médica, protección civil, combate de incendios, desarrollo tecnológico, educación, cultura y deporte.

Al evento asistieron Camerino Roa Vidal, comandante de la Décimo Sexta Zona Naval; Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial; la senadora Araceli Saucedo Reyes; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública; Roberto Monroy García, secretario de Turismo; y Fabián Antonio Zavala Rodríguez, coordinador general de la ExpoMar 2026.