Reconoce Baltazar Gaona labor de la Secretaría de Marina durante inauguración de Expomar 2026

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, reconoció la labor que desempeña la Secretaría de Marina en la protección de la soberanía nacional y la seguridad del país, durante la inauguración de la Expomar 2026, realizada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (CECONEXPO).

El legislador acompañó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a la apertura de esta exposición, atendiendo la invitación del contralmirante Fabián Antonio Zavala, y consideró importante que las instituciones militares y navales mantengan espacios de acercamiento con la población para dar a conocer las tareas que realizan al servicio de México.

“La Secretaría de Marina es una institución que merece nuestro respeto y reconocimiento. Sus mujeres y hombres desempeñan una labor fundamental en la defensa de nuestra soberanía, la protección de nuestras costas y el apoyo a la población cuando enfrenta situaciones de emergencia”, expresó Baltazar Gaona.

El presidente del Congreso michoacano señaló que exposiciones como Expomar permiten que niñas, niños, jóvenes y familias conozcan de manera directa las responsabilidades, capacidades y actividades que desarrolla la Armada de México, además de fomentar el interés por las instituciones encargadas de la seguridad y defensa nacional.

“Es importante que la ciudadanía conozca el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y valore el esfuerzo de quienes han decidido dedicar su vida al servicio de México. Desde el Congreso del Estado reconocemos su vocación de servicio y la responsabilidad con la que cumplen sus funciones”, manifestó el legislador.

Baltazar Gaona consideró que la presencia de la Secretaría de Marina en Michoacán también permite visibilizar su participación en tareas de auxilio a la población ante desastres naturales y otras emergencias, por lo que llamó a las familias michoacanas a visitar Expomar 2026.