Reconoce avances Chepe Guerrero en la Red Queretana de Municipios por la Salud

Corregidora, Querétaro, a 11 de diciembre de 2025.- Jornadas de vacunación, acciones de protección a adultos mayores, medidas preventivas para la temporada invernal, así como campañas dirigidas al sobrepeso y obesidad, además de la atención y vigilancia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, son algunos de los programas que registran un gran avance en la Red Queretana de Municipios por la Salud 2024-2027 que encabeza Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

“Nosotros retomamos una verdad simple pero profunda: respirar con tranquilidad es parte de vivir con calidad de vida. La prevención necesita ser constante, pues es clave para mantener comunidades fuertes. A lo largo de esta sesión quedó claro que la salud no es un logro individual, la salud es una construcción colectiva y, cuando la construimos juntas y juntos, garantizamos avanzar a paso firme”.

Recordó que durante la sesión se presentó el Plan de Trabajo 2026 y se compartió la experiencia de la Red de Ciudades Amigables con el Adulto Mayor, destacando acciones para promover un envejecimiento digno, la toma de conciencia sobre el maltrato hacia la vejez, así como la activación física en comunidades.

“También se abordaron las acciones durante la temporada invernal, presentando el estatus de cada demarcación rumbo a la certificación como Municipio Promotor de la Salud”.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud estatal, reconoció que la Red es un espacio fundamental para fortalecer la coordinación entre municipios y destacó las campañas en vacunación, higiene, prevención, entornos libres de humo y promoción de estilos de vida saludables, subrayando que los logros son un esfuerzo colectivo.

A la Tercera Reunión Ordinaria acudieron los alcaldes de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y San Juan del Río, y representantes de 10 municipios, consolidando acuerdos y coordinación para fortalecer la salud pública en Querétaro.