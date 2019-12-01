Reconoce Álvaro Ugalde que la falta de recursos federales, afecta la ejecución de obra publica en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- La falta de recurso federal nos ha pegado mucho en la ejecución de la obra pública en la entidad, reconoció Álvaro Ugalde, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) por lo que alertó sobre una disminución significativa en la ejecución de obra pública y privada en el estado, derivada de la falta de recursos federales y la incertidumbre en la inversión.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son 118 empresas de este sector en la entidad que cerraron entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025; dichas empresas queretanas representan el 72.3 por ciento de las 163 que se dieron de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en ese periodo.

Esto, luego de que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la industria de la construcción en Querétaro registró en 2025, una pérdida de empleo cercana al 14 por ciento respecto al año anterior (2024).

Además, Álvaro Ugalde refirió que la participación en obra se redujo en un 19 por ciento en comparación con años previos. “La falta de recurso federal nos ha pegado mucho en la ejecución de obra pública; prácticamente todas las dependencias estatales y federales ya no cuentan con presupuesto para ejecutar proyectos”.

Reconoció que el cierre de año fue complicado, púes el sector registró una reducción del 30 a 35 por ciento en obra pública y privada. Esta situación se agrava en un periodo en el que las empresas

deben cumplir obligaciones fiscales y patronales como aguinaldos y gastos de fin de año.

“Este año (2025) ha sido muy atípico. La inversión en infraestructura carretera apenas alcanzó los 11 o 12 millones de pesos, cifras que no se habían visto en los últimos 25 años”.

Advirtió que la asignación de recursos federales hacia otros programas ha limitado el mantenimiento de vialidades y carreteras en el estado, lo que genera rezago frente al crecimiento poblacional y vehicular.

Las bajas en el sector de la construcción en Querétaro representaron una disminución de 2.25 por ciento, al pasar de 5 mil 247 registros en noviembre de 2024 a 5 mil 129 en el mismo mes de 2025.

Además, el líder de los constructores expresó preocupación por la designación de la construcción del tren México–Querétaro a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues podría implicar recortes adicionales al presupuesto destinado a infraestructura estatal.

Respecto al proyecto ferroviario, el presidente de la CMIC indicó que, aunque se han realizado banderazos de inicio en distintos puntos estratégicos, aún no existe un arranque formal ni definición de las estaciones finales.

“La cámara ha solicitado participar en la obra mediante empresas agremiadas con experiencia en movimiento de tierras, estructura de acero, electrificación, obras hidráulicas y acabados. Hemos tenido acercamiento, presentado propuestas y estamos inscritos en su padrón. Nos han dicho que están próximos a iniciar y esperamos ser tomados en cuenta”.