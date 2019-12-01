Recibirá Facultad de Contaduría y Administración a candidatos a Rectoría de la UAQ en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- En la antesala del proceso de sucesión institucional en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) se declaró lista para recibir en su Ágora, a las 17:00 horas de este jueves, a todas las candidatas y candidatos que contenderán por la Rectoría para el periodo 2027-2030, informó el director de la unidad académica, Omar Bautista Hernández.

Dejó en claro las expectativas que guarda el sector económico-administrativo respecto a quien encabece la máxima casa de estudios queretana: se requiere un perfil con capacidad de gestión y visión administrativa equilibrada ante las distintas realidades de la universidad.

"Cada facultad es muy diferente. Hay unidades de 800 alumnos y nosotros estamos llegando a los 6,000 estudiantes. Lo más importante para la Rectoría es un buen administrador. La labor principal de la universidad pública sigue siendo la académica y la docencia: dar oportunidades a los jóvenes que, sin la UAQ, no tendrían la posibilidad de trascender".

Cuestionado sobre los históricos sealamientos que vinculan a la FCA como un presunto espacio de influencia de grupos ligados al Partido Acción Nacional (PAN), mencionando la presencia del senador Agustín Dorantes en la plantilla docente, el director calificó estas versiones como meros mitos urbanos y defendió la pluralidad política de la institución.

Argumentó que la universidad no puede aislarse de la dinámica social del estado y reveló que en la facultad confluyen perfiles académicos vinculados a todas las fuerzas políticas.

"Son mitos que se generan; aquí hay de todos los colores: naranjas, azules, rojos y guindas. En la plantilla de docentes hay exactamente la misma cantidad de profesores afines a Morena que al Partido Acción Nacional, como la diputada Claudia Díaz Gallo o el maestro Mauricio Ruiz Olaes. Con 6,000 alumnos es natural que existan todas las preferencias; la universidad es plural por definición".

Respecto a la situación financiera, la dirección de la FCA expuso la brecha que existe entre los fondos estatales y federales. Mientras que el subsidio del Gobierno del Estado ha mantenido un incremento sostenido de alrededor del 13 por ciento el presupuesto federal destinado para este ejercicio apenas alcanzó un incremento del 1.6 por ciento, cifra que se ubica por debajo de la inflación y complica la operatividad universitaria.

Ante este escenario de ajustes en el paquete económico federal, la facultad ha tenido que recurrir a la generación de ingresos propios para mantener la vanguardia en sus instalaciones. Con recursos autogenerados, la FCA concretó recientemente la instalación de proyectores de última generación en todos sus salones y la adquisición de entre 200 y 250 computadoras distribuidas en los diversos campus.

Como parte de las estrategias para diversificar sus ingresos propios y responder a las demandas del entorno social, la FCA lanzará en noviembre un curso presencial de Inteligencia Artificial para principiantes, diseñado para la población en general y sectores adultos a quienes les cuesta trabajo adaptarse a las nuevas tecnologías.

“A diferencia de las opciones virtuales que suelen generar dispersión, el taller se impartirá de forma intensiva (8 horas divididas entre viernes por la tarde y sábado por la mañana) en las instalaciones de la facultad”.