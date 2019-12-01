Recibir con dignidad a las y los migrantes que regresan a Michoacán es una obligación del Estado: Xóchitl Ruiz

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- El garantizar un trato digno, respetuoso y con pleno respeto a los derechos humanos de las y los michoacanos que regresan al país debe ser una prioridad para todas las autoridades, afirmó la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado.

Ante el próximo arribo de miles de paisanas y paisanos a Michoacán para reunirse con sus familias, la legisladora recordó que impulsó un exhorto dirigido a las autoridades migratorias federales para que su ingreso al territorio nacional se realice bajo los principios de legalidad, respeto, calidez y protección de sus derechos fundamentales.

“Quienes regresan no son visitantes; son mexicanas y mexicanos que vuelven a casa; recibirlos con respeto, seguridad y un trato humano también es una forma de reconocer el esfuerzo que durante años han realizado por sus familias y por el desarrollo de nuestro estado”.

Xóchitl Ruiz recordó que desde el Congreso del Estado ha mantenido una agenda permanente en favor de las personas migrantes, impulsando acciones que fortalezcan su protección, reintegración social y acceso a nuevas oportunidades una vez que retornan a Michoacán.

Entre estas iniciativas destacó el exhorto para la creación del Consejo Estatal “Michoacán te Abraza”, con el propósito de coordinar esfuerzos entre los tres poderes del Estado, cámaras empresariales y clubes de migrantes para establecer una estrategia permanente de atención y acompañamiento a las personas deportadas o retornadas.

Asimismo, ha promovido la instalación de un Centro de Atención Integral al Migrante, con módulos de orientación y apoyo inmediato en aeropuertos, centrales de autobuses y otros puntos de llegada, donde las y los connacionales puedan recibir información, asesoría jurídica y acceso a programas gubernamentales desde su arribo.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México también ha impulsado propuestas para favorecer la inserción laboral de los migrantes retornados mediante incentivos para empresas que los contraten, esquemas de financiamiento para proyectos productivos y la certificación de las habilidades y conocimientos adquiridos durante su estancia en el extranjero, facilitando así su incorporación al mercado laboral.

En materia de derechos humanos, Xóchitl Ruiz ha promovido exhortos para exigir a la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración que garanticen un trato digno a las familias migrantes, además de impulsar una iniciativa para atender el desplazamiento forzado interno en Michoacán, con el objetivo de brindar protección jurídica a quienes se ven obligados a abandonar sus comunidades a causa de la violencia.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado reiteró que la defensa de las personas migrantes seguirá siendo una de las principales prioridades de su labor legislativa, al considerar que el respeto a su dignidad y a sus derechos debe traducirse en políticas públicas permanentes que reconozcan su invaluable aportación al desarrollo de Michoacán y del país.